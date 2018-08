Ëmmer méi dacks sprangen jonk Touristen zu Mallorca an den Doud. Dëst Joer waren et der fir genee ze sinn schonn 8 déi hiert Liewen gelooss hunn.

An dës Tragedie gëtt zu Mallorca scho lues a lues zur Routine. E Méindeg koum d'Nouvelle, dass alt erëm ee jonken Däitschen op der Playa de Palma, wahrscheinlech wéinst ze vill Alkohol an Drogen, em d'Liewe koum.

8 Doudeger a vill Verletzer goufen et schonn 2018, an dohannert stécht meeschtens de sougenannte Balconing-Phänomen, bei deem déi Jonk musse beweise, wei couragéiert se sinn an dat se och ënner Alkohol Afloss nach zu allem capabel sinn.



Geféierlechen Trend "Balconing"



Vir beim Fall vun e Méindeg ze bleiwen. Géint 7 Auer Owes sinn Autoritéite kontaktéiert ginn, well een en haarde Knall um Dag vun engem Hotel héieren hat. Fir den 23. Joer alen Däitsche koum all Hëllef ze spéit, hien ass aus dem 12. Stack gesprongen. De ganzen Drama huet sech ronn 200 Meter vun der Plage ofgespillt an der sougenannte Schinkenkstraße.Et ass den Hotspot direkt beim Ballermann, déi Plaz wou een ënnert anerem de "Bierkönig" fënnt.Den Dag selwer goufen et awer och nach aner Blesséierter, ënnert anerem well ee probéiert huet eng Fassade vun engem Hotel erop ze klammen.Ee vun den Haaptproblemer leit dobäi, datt d'Leit virun allem dohi gi, fir ze drénken, ze feieren an einfach hier Zäit vum Liewe wëllen do verbréngen. Tëscht 2010 an 2015 goufen et 46 Fäll vu Balconing . 60 Prozent si Britten, 15 Prozent sinn Däitscher a vun deene si 96 Prozent alkoholiséiert. D'Regierung ënnerhëlt vill a wëll géint den Alkoholtourismus virgoen. Eppes ass sécher, sou vill Doudeger wei dëst Joer gouf et nach ni.