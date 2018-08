D'Serie, déi no 12 Joer mat 279 Episoden op en Enn geet, ass mat eng vun de bekanntste Comedy-Serien an e seelent Beispill vun enger TV-Show, déi et iwwert Jore gepackt huet, massiv Zuschauer unzezéien."Mir sinn eise Fans fir ëmmer dankbar fir hire Support vun The Big Bang Theory fir déi lescht 12 Staffelen", huet den Fernsehsender CBS an engem Statement gesot. "Mir, zesumme mam Cast, de Redaktere an dem Team appreciéieren de Succès vun der Serie a wëllen d'Enn vun der Serie mat engem epeschen a kreative Schluss kréinen."An den USA leeft déi lescht Staffel de 24. September un.