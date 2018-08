Wéi funktionéiert et? Lued är Fotoen (jpeg oder png) iwwert dëse Formular erop an no kuerzer Zäit sinn är Biller op RTL.lu ze gesinn.Am Beschte gitt der bei der zweeter Fro nach eng kleng Biller-Zeil, fir datt d'Leit wëssen, wien (gär och e Pseudonym) wéini wéi eng Foto gemaach huet.Dir musst awer keng Foto eroplueden, mä Dir kënnt ganz gären Iech duerch d'Gallerie duerchklicken an iech d'Impressiounen ukucken.Mir wënschen iech vill Spaass an der Fouerzäit!