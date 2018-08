Den Dwi Susilarto ass mat enger klenger Camionnette, wou en d'Suen dran hat, um Geriicht am Zentrum vun der Insel Java ukomm. Mat Hëllef vun enger Schubkar an zwee Frënn huet den Indonesier d'Fracht an de Geriichtssall gefouert.Hien huet senger Ex-Fra d'Zomm vun 153 Millioune Rupien a Form vun 1.000 Rupie-Stécker (9.220€) an de Rescht a Schäiner ginn.Um Geriicht huet den Affekot vun der Ex-Fra sech geweigert alles nozezielen an et als Frechheet ugesinn. D'Ex-Fra huet d'Suen awer ugeholl.De Grond, firwat de Susilarto alles a klenge Mënz matbruecht huet, läit doran, dass hien nëmmen eng kleng Pai huet an de gréissten Deel vun der Zomm vu Frënn a Form vu Mënz krut, huet säin Affekot matgedeelt.