Fir dass keng Mënsche blesséiert ginn, huet de Buergermeeschter vu Landévennec Roger Lars e Schwammverbuet ausgeschwat.Dobäi ass den "Zafar" an der Regioun bekannt a gëllt als harmlos. Mä dat war eemol: an der leschter Zäit géing hie sech u Booter an u Schwëmmer reiwen, si belästegen a weist hinne säi bescht Stéck, dat normalerweis ënnert senger Bachhaut verstoppt ass.Bei all sengen Unnäherungsversich ass zwar nach näischt geschitt, mä et wëll een op Nummer sécher goen an d'Schwammen an d'Tauche verbidden.Esou huet den 3-Meter groussen Delfin eng Fra dru gehënnert, un d'Küst ze schwammen, déi doropshi vu Rettungsschwëmmer u Land bruecht ginn ass. Eng aner Fra huet hie souguer mat senger Nues aus dem Waasser gehuewen. Engem Paddeler ass den Zafar iwwert de Kapp gesprongen.Mëttlerweil ass den Zafar awer weidergezunn an et kann een erëm schwamme goen.