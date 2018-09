X

Nach knapps 3 Méint, den 24.November, dann ass den Optakt vun der Expogast 2018 an de Foireshalen um Kierchbierg. Ee vun de gréissten kulinareschen Rendezvousen all 4 Joer zu Lëtzebuerg an dat op internationalem Niveau.





Training fir d'Expogast 2018 - Reportage Chrisitan Schmit



De Grand Duché ass mat enger Jugend a National-Ekipp mat am Concours dobäi. An och am "Community Catering" ass Lëtzebuerg vertrueden. Offiziellen Training ass am "Roud Haus" um Cents dobäi.

Jacques Schoumacker, Laurent Baudouin, Keven Ponton, René Kertz a Marc Mertes, dat ass d‘"Luxembourg Culinary Community Catering Team" vum Vatel Club Lëtzebuerg. Coach a Koordinatioun iwwerhuelen de Jerry Herkes an de Jean Claude Brill.