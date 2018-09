© Instagram: Cécile Djunga

Déi Belsch Wiederpresentatrice huet sech an engem Video op Facebook iwwert de Rassismus, deem si ausgesat ass, un de Publik adresséiert.D'Cécile Djunga, Wiederfee op der RTBF, huet doropshin op de sozialen Netzwierker Dausende Solidaritéitsmessagë kritt. Am Video vu ronn 5 Minutte seet si, dass vill Leit menge géifen, an der Belsch géif et kee Rassismus ginn, wat awer net wouer wär. Gesot ze kréien "Sale négresse, rentre dans ton pays" wär net lëschteg, a si hätt es genuch, sou déi jonk Fra.