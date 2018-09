Eng läschte Kéier an d'Nidderkuerer Schwemm (05.09.2018) An dëser Schwämm hu jorelaang vill Schüler schwamme geleiert. Elo steet se schonns eng Zäitchen eidel well et méi modern alternativen an der Géigend gëtt. Ier d'Gebai ofgerappt gëtt ware mir nach emol mat enger Schwammmeeschtesch op déi Platz wou si jorelaange de Kanner d'Schwamme bäibruecht huet.

Mir si beim Odette a beim John zu Nidderkuer doheem. Déi 2 kucke grad Fotoen aus der Vergaangenheet. D'Fotoen, déi zu dësem Zäitpunkt u sech praktesch dat ganzt Schaffliewen vum Odette zréckspigelen. D’Odette huet laang an der Nidderkuerer Schwämm geschafft.

D'Schwämm soll demnächst ofgerappt ginn. Fir d’Odette natierlech kee flotte Gedanken, wann een iwwert 30 Joer laang do geschafft huet. Mä elo ass et dann och scho méi ewéi 10 Joer hier, dass si d'Pensioun genéisst. No der Pensioun war si och ni méi an d'Schwämm zréck. Mir huele si eng leschte Kéier mat an d'Piscine.

Et ass dem Odette net geheier um Wee fir dohinner. Vill Erënnerunge kommen nees erop, et war eng flott Zäit fir si. Eng Zäit, déi si ni vergiesse wäert. An e puer Sekonnen villäicht och en Androck, dee si esoubal net méi lassgëtt.

D'Schwämm soll deemnächst ofgerappt ginn a Plaz fir Klassesäll maachen. Déi nei Schoul gëtt et schonn niewendrun. Dës soll awer nach wéinst Plazmangel ausgebaut ginn. Mam Bau vum Aquasud zu Déifferdeng hat d'Piscine hiren Déngscht geleescht a mécht elo Plaz fir den neie Projet.





Et gesäit den Ament och wüst aus, iwwerall wou een hikuckt, läit Dreck a futtis Géigestänn. Op verschiddene steet esouguer den Numm nach vum Schüler drop. Mir maachen eng Recherche op de sozialen Netzwierker. D'Zara Steffen ass virun 11 Joer bei d’Joffer Odette schwamme komm.

Mir treffen eis mam Zarah a wëlle wëssen, u wat hat sech nach vum Odette erënnere kann. D'Zara hat grad mol 4 Joer, ewéi et beim Odette schwamme geléiert huet. Haut, 11 Joer méi spéit, ass et schwéier, sech drun z'erënneren. D'Joffer Odette huet et do méi einfach. Och wou mer duerch d'Dusche gaange sinn, kommen d'Erënnerungen nees zréck.

Fir d'Odette en onvergiesslechen Dag a villäicht och déi leschte Kéier, wou si hei duerchtrëppelt.

Och eng nei Sportshal soll niewendru gebaut ginn. Bis d'Schwämm awer definitiv ofgerappt gëtt, dauert nach 2 Joer. Fir d'éischt muss d'Sportshal fäerdeg sinn, éier et mam Ofrappen ugeet. Bis dohinner bleiwen nach vill flott Erënnerunge bei deenen, déi jorelaang hir Primärschoul-Kandheet hei verbruecht hunn.