Bauer Ludivig (06.09.2018) Jonk Baueren, déi e Betrib ierwen an iwwerhuelen, musse sech entscheede, wéi se deen an Zukunft wëlle weider féieren a rentabel bleiwen. E Bauerebetrib nei orientéieren an ausbauen, dat ass dacks mat Courage an Investitioune verbonnen.

Mir hunn e landwirtschaftleche Familljebetrib zu Holler besicht. Den Nico an d'Nancy Ludivig hu virun engem Joer op en neit Standbeen gesat. 2009 huet den Nico Ludivig de Betrib vu sengen Elteren iwwerholl, dee bis dohi säin Akommes mat der Mëllech a Grompereproduktioun verdéngt huet.Elo baue si zënter dësem Joer op 6 Hektar Geméis un. Fir unzefänken, si véier nei Geméiskulturen erausgesicht ginn. An zwar ganz bewosst. D'Zil war et, mat esou mann wie méiglech Investitiounen d'Maschinnen, déi se schonn hunn, fir de Gromperenubau an d'Recolte, och fir dat anert Geméis, kënnen ze huelen. Bei de Muerten, de roude Rommelen, den Ënnen an dem Sellerie ass dat méiglech.Si hunn e Risiko op sech geholl, mä ouni ze vill grouss Investitiounen. Bis elo si se mam Resultat zefridden, mä dat geet just, wann d'ganz Famill mathëlleft an ee sech bewosst ass, wéi vill Aarbecht op een zoukënnt. Dat neit Standbeen ass net just eng nei Akommesquell, ma och d'Kanner erliewe mat, wéi d'Geméis hei op de Felder wiisst.