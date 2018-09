De CEO vun Tesla a SpaceX, den Elon Musk, war bei enger bekannter Online-Talkshow zu Gaascht an huet do mol kuerzerhand un engem Joint gezunn.

© Youtube

Vill Opreegung den Ament gëtt et virun allem am Internet, dat well den Elon Musk live, wärend engem Podcast, Cannabis gefëmmt huet.

Riets geet hei vun engem ganz bekannten US-amerikanesche Podcast vum Comedian an Host Joe Rogan, also eng Talkshow, déi reegelméisseg op Youtube leeft a vu Millioune Mënschen all Dag gekuckt gëtt.

Bekannt ass de Podcast haaptsächlech dowéinst, well de Moderator dacks extrem kontrovers Gäscht huet an iwwer nach méi kriddeleg Sujete schwätzt, respektiv Themen opgräift, déi soss net an de Mainstream-Medie behandelt ginn.

An sengem neiste Podcast, deen zënter e Freideg publizéiert gouf, war den Elon Musk zu Gaascht an huet natierlech iwwert déi gewinnte Sujete geschwat. Ma no enger Zäitche fänkt du op eemol den Host vun der Emissioun en Joint un a bitt dem Elon Musk dëse kuerz drop un.

Dësen hëlt d'Offer och un an zitt enger kuerz um Joint, inhaléiert allerdéngs net wierklech a weist sech och net sou beandrockt vun deem Ganzen. Online huet dat Ganzt natierlech scho Welle geschloen, dat obwuel Cannabis-Konsum legal an deem US-Bundesstaat ass, an deem de Podcast opgeholl gouf.



Bei 2 Stonnen an 10 Minutten gesäit een den Elon Musk um Joint zéien: