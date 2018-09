De Forain Manfred Howey am Portrait (07.09.2018) D’Fouer, eng Attraktioun fir grouss an kleng, och dëst Joer nees gutt besicht. Eng vun den Attraktiounen, Spiller ewéi mir se nennen, ass den Happy Sailor.

Zanter éiweg op der Schueberfouer present an onseree souz schonn als Kand heiranner. E Spill, wat de Manfred Howey 1979, viru 40 Joer, fonkelnei kaf huet. Mir waren de Manfred Howey Heem besichen, en Heem, wat dauernd d’Plaz wiesselt. Op der Schueberfouer steet säi Mobilhome 3 Wochen hannert dem Meedercherslycée. De Manfred Howey ass souzesoen duerch seng Elteren zum Beruff komm, hie war schonn als Kand mat senger Mamm op de Kiermessen ënnerwee.

De Manfred Howey ass also déi 4. Generatioun aus senger Forainsfamill, bei him doheem fillt ee sech awer net, wéi an enger Roulotte, mä éischter ewéi am Hotel. Op Luxus gëtt net verzicht, wann een 9 Méint am Joer ënnerwee ass. Säin Alldag, net onbedéngt relax, mat senge 75 Joer këmmert de Manfred Howey sech awer nach ëm Alles an huet ëmmer seng Aen do, wou et grad drop ukënnt. Géint 12.30 Auer verléisst de Manfred seng Villa an et geet Richtung Fouer, ëmmer mat dobäi de Felix, säin Hond.

Prioritär als éischt ëmmer wann een ukënnt, ass a bléift schonn zanter 40 Joer d’Sécherheet vum Happy Sailor.





An ob eent elo gleeft, oder net, de Manfred ass tatsächlech all Dag 12 Stonnen op der Schaff an der Kees, fir hien ass et awer kee Beruff, mä eng Beruffung. Laang Deeg, wou hie bis 1 respektiv 2 Auer an der Nuecht schaffe muss an dann ass et un him ze decidéieren, wéini e genee zoumécht, dëst hänkt natierlech och ëmmer vun der Clientèle of, Lëtzebuerg ass och net Bremen, vu wou hien hierkënnt.

Fir haut geet et duer, fir een Donneschden war et mëttelméisseg, ma elo gëtt den Happy Sailor vum Manfred sengen Aarbechter zougemaach. Fir hie geet et elo heem, virdrun verréit hien eis awer nach eppes.

75 Joer jonk, a 4 Joer wëll hien ophalen, vun 79 bis 80 wëll hien nach emol esou richteg een drop maachen, wéi hie seet, an da wëllt de Manfred Howey, wéi en ëmmer nees seet, bei der schéinster Saach vun der Welt stierwen, an net um Rollator oder am Altersheem.