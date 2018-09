Zanter e Freideg ass de Walkampf offiziell lancéiert an d'ADR wëll ënner anerem mat der Lëtzebuerger Sprooch Campagne maachen. Ma do ass direkt d'Première e bëssen an d'Box gaangen.Op der enger Säit hu se op engem Plakat, datt, wéi Eldoradio mellt, tëscht Maarnech an Housen steet (oder stoung), einfach emol de Lëtzebuerger Fändel verdréint.Op der anerer Säit am Zentrum e Plakat, wou si an engem Saz direkt 5* Schreiffeeler dran hunn."Fier d'ADR an de Commissiounen vun der Staat Letzebuerg" amplaz vun "Fir d'ADR an de Kommissioune vun der Stad Lëtzebuerg"D'Kollege vum Tageblatt hu beim ADR-President Jean Schoos nogefrot, deen de Feeler mam Fändel bei der Dréckerei gesäit, deen awer an e puer Deeg behuewe sollt sinn. Wat elo de Feeler um Plakat am Zentrum géif ugoen, géif do d'Verantwortung bei der Sektioun Zentrum leien.An dobäi huet d'ADR twitter matgedeelt, datt de Fraktiounschef vun der Partei, beim Opriichte vun de Panneauen näischt dem Zoufall iwwerléisst.Iwwregens gouf och um Freideg e Panneau opgestallt, wou ee bal gemengt huet, datt d'SPD hei am Walkampf géif matmaachen.*Den LOD hëlt Commissioun mat engem "C" net als Alternativ vum Wuert Kommissioun mat "K" un