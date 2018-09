X

Iwwer Facebook goufen esouvill wéi méiglech Motorradsfuerer opgeruff, fir bei de Bryan heem ze fueren. De Jong huet nämlech dëse Sonndeg seng 17 Joer gefeiert. All d'Chaufferen, déi dëst fräiwëlleg maachen, wëllen esou dem Bryan, dee passionéiert vu Motorrieder ass, eng grouss Freed maachen. Et waren sech eng 220 Zweerieder dobäi, dorënner och offiziell Gefierer vu Police an Douane.

Hei den Oflaf, wéi Organisatrice en matgedeelt huet:

09:45 Rendez-vous op dem Parking Däichwisen zu Ettelbréck

10:00 Depart op Eeschweller/Wolz*

10:45 - 11:00 Arrivée zu Eeschweller an Treffe mam Bryan a senger Famill.

ca. 11:30-11:45 Depart vum Grupp op Wegdichen bei Wolz. Hei däerf de Bryan op engem Moto mat fueren.

ca. 11:45 - 12:00 Arrivée um Site vum FC Wiltz 71, wou et dann eppes z'iessen an ze drénken gëtt.



*Well eng 150 Motorrieder schonn am Virfeld ugemellt waren, wollt een a méi klenge Gruppe vu ronn 30 Mann fueren, tëscht all Grupp dann en Ofstand vun 2 bis 3 Minutten.