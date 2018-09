17. Editioun vum Mëttelalterfest zu Diddeleng (09.09.2018) Wat viru 17 Joer mat 15 Stänn an op engem Dag organiséiert gouf, huet sech séier entwéckelt.

D’Mëttelalterfest zu Diddeleng am Quartier Butschebuerg ass schonn op 90 Stänn gewuess an d'Fest geet iwwer zwee Deeg.



D'Stroossen aus Makadamm gi mat Stréi iwwerzunn an et begéint ee Leit an deenen verschiddenste Kleeder. Dobäi gëtt ganz vill Gezei selwer gebitzt.



Et ass den Interessi-Veräin vum Quartier Butschebuerg, dee fir d'Organisatioun responsabel ass. Op eng ronn 45 Benevoller kann een zréckgräifen. D'Zil ass et och, den ale Charakter vum Duerfkär opliewen ze loossen.



Um 19 Auer paken d’Händler an d’Gaukler hir Wueren an a kommen d’nächst Joer ugangs September zréck.