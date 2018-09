Eis Journaliste leeë Block a Bic néier an tauschen fir een Dag den Job! Dës Kéier ass et d'Anouk Siebenaler, wat sech als Serveuse am Stall versicht huet.

"En Dag am Liewe vun... enger Serveuse am Stall" (11.09.2018) Eis Journaliste leeë Block a Bic néier an tauschen fir een Dag den Job! Dës Kéier ass et d'Anouk Siebenaler, wat sech als Serveuse am Stall versicht huet.

Wéi haart kënne verschidde Beruffer sinn? Sinn déi wierklech esou, wéi een sech se virstellt? Dat si Froen, op déi mer versichen eng Äntwert ze fannen an eiser neier Serie "En Dag am Liewe vun..."!

Do schaffen, wou aner Leit hir Fräizäit verbréngen, dat gëllt ënner anerem fir déi Leit, déi déi lescht Wochen op der Fouer geschafft hunn. "En Dag am Liewe vun..." esou heescht eis Serie, bei där eis Journaliste fir een Dag an e frieme Beruff dauchen. An do huet d'Anouk Siebenaler dës Kéier eng Owesschicht als Serveuse am Stall. D’Schicht geet hei vun 17:30 bis no 1 Auer, da wann d’Fouer zou mécht. Dësch decken, Bestellungen ophuelen, Gedrénks a Platen zerwéieren. Eng weider Konscht fir sech ass et do bis zu 10 Mass Béier gläichzäiteg ze droen. Eng Erausfuerderung fir e Laien. En Jobtausch, deen d’Anouk u seng Limitte bréngt.