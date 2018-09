Life&Style: Am meeschte gelies

Den Oli P. huet am Stall fir gutt Stëmmung gesuergt (11.09.2018) Dem Oli P. Seng Versioun vu "Flugzeuge im Bauch" ass zanter 20 Joer säi gréissten Hit.

De Stall war bis op déi leschte Plaz gefëllt a vill sinn der grad wéinst dem 40 Joer ale Sänger komm. Zanter e puer Jore kënnt hie reegelméisseg op Lëtzebuerg an ass allkéiers op en Neits iwwerrascht, wéi vill Succès hie bei eis huet.Bis zu 5 Optrëtter huet hien an engem Dag, bleift awer ëmmer gutt gelaunt a frëndlech. Duerfir muss hie sech awer och un e puer strikt Reegelen halen.E gelongene Méindeg Owend op der Fouer a seng Fans kënnen et bestëmmt kaum erwaarden, hie geschwënn erëm zu Lëtzebuerg ze gesinn.