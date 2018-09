Life&Style: Am meeschte gelies

© Cour grand-ducale / Lola Velasco / tous droits réservés

Dorop ze gesi sinn de Grand-Duc Henri an d'Grande-Duchesse Maria Teresa an hir 5 Kanner Guillaume, zesumme mat senger Fra Stéphanie, Félix, zesumme mat senger Fra Claire, Louis, Alexandra a Sébastien.Opgeholl gouf d'Foto am Gaart vum Schlass zu Colmer-Bierg.