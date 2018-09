X

De Fotograf Paul Theisen huet och um leschten Dag säi gewinnten Tour iwwert de Glacis gemaach.



IWWERSIICHT: All d'Fotoe vun der Fouer.



An d'Foraine si méi wéi zefridde mat dëser Editioun. Ganz vill Leit haten de Wee op d'Fouer fonnt.



De President vun den Forainen, de Charles Hary, nennt hei virun allem dat gutt Wieder an den Tram als Grënn fir de grousse Succès. D'Offer vum neie Verkéiersmëttel wär ganz gutt ugeholl ginn. Deemno freet ee sech elo schonns op déi nächst Editioun an och doriwwer, dass driwwer nogeduecht gëtt, d'Schueberfouer als méiglechen Unesco-Patrimoine opzehuelen.





