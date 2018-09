Wéi kann een den Harespelen aus dem Wee goen? (12.09.2018) Iwwerall fënnt een se. Egal, wat een ësst em dës Zäit iwwerall fléien déi kleng, nerveg Insekte ronderëm. D’Harespelen.

Fir d’Elisabeht Kirsch vun Natur an Ëmwelt si se awer laang net esou nerveg, ewéi dat fir eisereen de Fall ass. Et wier wichteg, dass ee sech net hektesch beweegt. Dat gëllt awer net just fir Harespelen. Dacks ass et esou, dass Insekten eng hektesch Beweegung oder den CO2 aus der Ausotemloft als Alarmsignal gesinn.Harespele wéilten de Mënsch net aggresséieren an dohier wier et wichteg, dass ee sech net hektesch géing beweegen, well domadder géing ee si natierlech nervös maachen. Deen Ament géinge si sech verteidegen an dann ebe picken.Elo am Spéitsummer sinn déi meescht Harespelen ënnerwee. Virun allem iwwerall do, wou de Mënsch ësst an drénkt, fënnt si déi Saachen, déi et ëm dës Zäit just nach seelen an der Natur ginn.Wat hëlleft dann elo géint déi nerveg Insekten? Do ginn et eng Rëtsch Hausmëttelen, déi méi oder manner gutt funktionéieren, fir der Plo Meeschter ze ginn. Een Hausmëttel hëlleft awer besonnesch gutt. Wat relativ gutt funktionéiert, ass Kaffispolver, wat een an enger feierfester Schossel ufänkt a verbrenne léisst. Dee Geroch géing d'Harespelen relativ effektiv ewechhalen, well si dee Geroch guer net gären hunn.Nom hallwe September, kann een dovun ausgoen, dass et ëmmer manner Harespele ginn. Bis dass se ugangs Oktober da komplett verschwonne sinn, ier se am nächste Fréijoer erëm optauchen.