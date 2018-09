Originell an Authentesch Visitten duerch Lëtzebuerg ubidden, dat ass d’Zil vum Projet „Guide for one day”.

VIDEO: Guide for one day

D’Grande-Duchesse féiert perséinlech duerch de Palais (13.09.2018) Originell an Authentesch Visitten duerch Lëtzebuerg ubidden, dat ass d’Zil vum Projet „Guide for one day”.

Guide for one Day / Reportage Fabienne Zwally



Wéi gesäit den Alldag vum Staatschef op sengem Aarbechtslieu aus? Wéi ginn d’Leit hei empfaangen? Wat ass d’Roll vun der Grande-Duchesse als "Mâitresse de Maison"? Alles Froen op déi d’Visiteure vun der Grande-Duchesse perséinlech eng Äntwert kruten. An nach wäit méi! Well als "Guide for one day" wollt si sech och net entgoe loossen, de Leit ganz perséinlech Anekdoten ze erzielen.

Ma och do wou soss d’Diere fir de grand public zou bleiwen: d’privat Appartementer, déi reservéiert si fir héichkaräteg Invitéen, oder aner Staatscheffen, déi am Grand-Duché empfaange ginn, konnt ee bei där Geleeënheet entdecken!

Eng Visitt, déi de Leit sécherlech nach laang an Erënnerung bleiwe wäert, an op déi d’Ekipp vum Magazin Iech am Reportage och mathëlt.