Zu Diddeleng ass d’Fussball-Euphorie ausgebrach. E puer Deeg virum grousse Rendezvous géint den AC Milan ass de Kapitän Tom Schnell bei eis am Studio. Wéi huet hien de grousse sportlechen Exploit vun der Qualifikatioun géint Cluj erlieft? Wéi grouss ass d’Opreegung an der Ekipp? A mat wéi engen Erwaardunge geet den Tom Schnell an d’Gruppephas vun der Europa League. D’Emilia Oliveira vun den “Déckkäpp” war vun Ufank u grousse F91-Fan. Fir si ass d’Saison 2018/19 elo schonn déi beschten, déi si zu Diddeleng erlieft, an natierlech huet si och schonn hiren Ticket fir de Mailand-Match.

Och beim Schauspiller Tommy Schlesser leeft et am Moment ronn! Privat huet hie viru kuerzem seng laangjärege Frëndin Jill Morbach bestuet. An och virun der Kamera huet hie méi wéi genuch ze dinn. Dës Woch ass op RTL Tele Lëtzebuerg déi nei Sitcom “Zëmmer ze verlounen” ugelaf, wou hien d’Haaptroll spillt. Am Oktober kënnt de Film “Superjhemp Retörns” an de Kino, mam Tommy Schlesser an der Roll als RTHell-Chefredakter. An am Summer war hien an England fir do e Rosamunde-Pilcher-Film ze dréinen.



De "Live!" leeft haut den Owend um 19 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg