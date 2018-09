X

© Jean Walté

D'Rieslingskinnigin vun dësem Joer heescht jo Catherine. E Freideg den Owend ass si gekréint ginn.E Sonndeg no der Moselle Valley Brass Band hunn de Käpt'n Ändä, de Matrous K1000, d'Lisa an d'Hüette Maria Vollgas ginn an et gouf gefeiert bis an d'Nuecht!