© FRANCOIS LO PRESTI / AFP

Aus deem Grond wäerten et méi kleng Fritte ginn, esou de Pierre Lebrun, de Coordinateur vun der gréisster Grompere-Filière an der Wallonie. De Grond ass dem Expert no den dréchene Buedem, eppes dat der Landwirtschaft natierlech schwéier ze schafe mécht.



Ähnlech ass d’Situatioun iwwregens am Süde vu Groussbritannien, an Holland, a Frankräich an am Oste vun Däitschland. Et wäerten an Zukunft ebe méi kleng Fritte ginn, betount de Pierre Lebrun nach eemol.



Fir déi normal Längte vun de Fritten ze kréie, bräicht ee Grompere vun engem Duerchmiesser vu méi wéi 50 Millimeter. Sou kritt ee Fritte vu ronn 8-9 cm Längt. Dëst wäert awer mat méi klenge Gromperen dëst Joer net klappen.