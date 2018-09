© AFP

Si streide mateneen, si maache sech géigesäiteg rosen a schlofen zesummen an enger Kummer. Iergendwann koum dunn d'Fro, ob d'Haaptfiguren aus der Sesamstraße ire vläicht schwul wieren.D'US-Online-Zeitung "Queerty" huet d'Äntwert op dës Fro.An engem Interview mam laangjärege Sesamstraße-Auteur Mark Saltzman, huet hien zouginn, dass hie si ouni Hannergedanken als homosexuell Koppel verstan huet. Hie wier selwer schwul. Säi Liewenspartner an hie wiere souguer dacks als "Ernie a Bert" ugeschwat ginn.D'Figure wieren duerchaus vu senger eegener Bezéiung inspiréiert. Déi Saachen, déi den Ernie um Bert opgereegt hunn, waren och ëmmer déi Saachen, déi säi Partner un him gestéiert hunn. Sengem Chef hätt de Saltzman dës Parallellen zu sengem eegene Liewen awer net matgedeelt.De Mark Saltzman huet an den 80er Joren ugefaange fir d'Sesamstraße ze schaffen, do gouf et d'Figuren Ernie a Bert schonn iwwer 10 Joer. An där Zäit hat den Auteur och säi Coming-Out.Gerüchter, dass den Ernie an de Bert eng homosexuell Koppel wieren, gouf et schonn dacks. Vun offizieller Säit huet et bis ewell awer just geheescht, wie wiere bescht Kollegen. D'Figure gehéieren zu de Populäersten an der Sesamstraße. Den Ernie ass dacks naiv a kannereg, de Bert verkierpert déi streng Stëmm, déi dem Ernie seng geckeg Iddien ënnerbënnt.