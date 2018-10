Eis Gesondheet ass zanter 1946 als psycheschen an physeschen Zoustand unerkannt, an aneren Wierder ass et wichteg, dass mir eis wuelfillen.

Wann eisereen haut u Wellness denkt, ass et éischter Wellness fir Erwuessener, ma et gëtt awer och Baby-Wellness. Ursprénglech aus Asien huet sech dëst am Laf vun der Evolutioun haaptsächlech an d’südasiatesch Kultur agepräägt. Lo ass dëse Gebrauch vu Bëbee-Spa och an Europa ukomm.

Zanter kuerzem huet een elo zu Rued-Sir d’Méiglechkeet, fir sengem Neigebuerenen eppes Guddes ze gënnen. E Spa fir Bëbeeën. Vill Mamme fannen de Wee heihinner, fir prioritär d'Relatioun tëschent hirem Bëbee a sech sëlwer ze verstäerken, esou ass d'Massage fir Bëbeeën, déi ursprénglech aus Asien kënnt an do zu hirer Kultur gehéiert, och ëmmer méi hei zu Lëtzebuerg beléift.

Beréieren an masséieren, sollen d’Bezéiung tëschent Mamm a Puppelche fuerderen. Kierperkontakt a kierperlech Zouwennung sinn hei prioritär fir Energie-Austausch. Dem Expert no ass dëst net ongesond fir de Butz.

Nieft der Massage geet et awer och nach am Bëbee-Wellness-Programm an d'Waasser, fir vill Neigebuerener, wou et déi éischten Kéier ass, ass dëst awer nëmmen déi éischt Sekonnen ongewinnt, déi meescht hu kuerz drop e Laachen am Gesiicht a genéissen dann och den Effekt vun der Schwerelosegkeet am Waasser.

Wibbeleg an nervös Kanner kënnen hei zur Rou kommen, esou heescht et. Duerch d’Gefill, dass een net vill weit, fillt de Bëbee sech nees ähnlech ewéi am Bauch vun der Mamm. Och Neigebuerener kënne scho Client si beim Kiné, respektiv beim Osteopath, esou soll dëse Bëbee-Spa präventiv sinn a verschidde Problemer an der Entwécklung vum Kand am Virfeld verhënneren.

Et hëlleft also fréi genuch un d’Wuelbefanne vum Butz ze denken, ob dëst elo mat Massage- oder Waasser-Therapie ass, ob een elo bei de Kiné oder Osteopath geet, wichteg ass, dass engem säin Bëbee sech wuel fillt a senger Haut, esou bleiwen déi Nuechten, wou een net schlofe kann éischter seelen.