Et gi Froen am Liewen, déi eigentlech topeg an iwwerflësseg sinn, an awer beschäftege sech seriö Wëssenschaftler domat. Dofir gëtt et souguer e Präis.

Mam Ig-Nobelpräis ginn déi Fuerschungsaarbechte belount, déi méi abstrus sinn an iwwert déi ee méi oder manner laache muss oder och vläicht de Kapp rëselt. Fir déi 28. Kéier goufen dëst Joer nees kuriéis Iddien ausgezeechent, déi, wéi d'Jury beschreift, "ee fir d'éischt zum Laache bréngen an duerno zum Denken ureegen". Den Numm Ig-Nobelpräis ass ofgeleet vum engleschen "ignoble", iwwersat "onwierdeg".

Hei d'Gewënner

Wëssenschaftler aus den USA hunn erausfonnt, dass een Nieresteng méi séier lass gëtt, wann ee méi mat Achterbunne fiert. Op d'Iddi koumen den David Wartinger an de Marc Mitchell, well e Patient hinnen erzielt hat, en hätt no e puer Ronnen Op an Of seng Nieresteng vun eleng verluer.Fuerscher aus Däitschland, Schweden, Kolumbien, Frankräich an der Schwäiz konnten noweisen, dass Wäin-Experten eleng duerch richen un engem Glas feststelle kënnen, ob eng Méck am Wäiglas ass.Wëssenschaftler aus Däitschland, Schweden, Rumänien, Dänemark, Holland, Groussbritannien, Indonesien an Italien konnten noweisen, dass net just Visiteuren am Zoo gären Afen nomaachen, och ëmgedréint "äffen" d'Schimpansen och gär eis Mënschen no.A Kanada, China, Singapur an den USA hu Fuerscher de Präis kritt fir hir Etüd, ob et de Salariéeën hëlleft, wa si hir Roserei iwwert de Patron u Voodoo-Poppe kënnen ausloossen. Iwwregens kann dës Fro mat Jo beäntwert ginn. D'Leit hätte sech duerno besser gefillt.E Grupp Wëssenschaftler aus Portugal hunn den Ig-Präis kritt, well si erausfonnt hunn, dass mënschleche Spaut e gutt Botzmëttel ass, op mannst emol fir iwwerflächlech Surfacen.E Wëssenschaftler aus Japan gouf ausgezeechent, well hie bei sech selwer eng Daarmspigelung gemaach huet, an dat am Sëtzen.An Australien, El Salvador a Groussbritannien goufe Fuerscher belount, well si nogewisen hunn, dass déi meescht Mënschen, déi komplizéiert Wuere benotzen, de Mode d'emploi net liesen.E briteschen Archeolog krut de Präis, well en nogewisen huet, dass Kannibalismus net méi gesond ass, wéi wann ee Fleesch vun Déieren ësst. Mat knapp 1300 Kalorien pro Kilo wier Mënschefleesch net nahrhaft genuch.Fuerscher aus Spuenien a Kolumbien hunn analyséiert wéi dacks Mënsche beim Autofueren jäizen a fluchen a wat d'Motivatioun ass. Donieft hu si sech och domat beschäftegt wat d'Auswierkunge sinn.An den USA, Japan, Saudi Arabien, Ägypten, Indien a Bangladesch hu Fuerscher Timberen dofir benotzt, fir Erektiounsstéierungen ze diagnostizéieren.

Ausgebuht

Sou ganz onbeléift ass d'Präisiwwerreechung net, ëmmerhin ass déi skurril Gala viru ronn 1.100 Spectateuren. Natierlech dierf all Laureat och eng Ried halen, dauert dës awer méi laang wéi 60 Sekonnen, ass e klengt Meedchen dofir zoustänneg de Riedner auszebuhen. Fir d'Spectateuren zousätzlech bei Laun ze halen, dierfe Fligeren aus Pabeier geschoss ginn, et gi Sketcher a komesch Kuerz-Operette gewisen.

Gala mat echten Nopelpräis-Laureaten

D'Gewënner vun deem Präis dierfe sech tatsächlech geéiert fillen, den Ig-Nopelpräis gëtt nämlech vun tatsächleche Nobelpräis-Gewënner an der Elite-Uni Harvard iwwerreecht. Dëst Joer war et zum Beispill de Wolfgang Ketterle, deen 2001 de Nobelpräis an der Physik krut.