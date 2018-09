D'App mat den EmoXien gouf elo scho schonn 30.000 Mol erofgelueden, dat obwuel et d'Applikatioun eréischt zënter 3 Méint gëtt.

Wéinst dem Succès vun der EmoXie-Campagne an Opgrond vu ronn 650 Proposë vun de Leit dobaussen, sinn zënter en Donneschdeg 20 nei Emojien disponibel. Dorënner sinn ënnert anerem elo de Palais, de roude Léiw, d'Maus Ketty, de Schéissendëmpel, d'Funiculaire oder och nach d'Rieslingspaschtéit.

Iwwregens soll och dës Kéier awer net Schluss sinn, et ass souguer am Contraire geplangt d'App ëmmer nees mat neien Emoxien ze erweideren, dat virun allem op Propose vun de Bierger.

Weider gëtt ënnerstrach, dass och elo d'Emoxië mat Hëllef vun der Tastatur direkt op Applikatioune wéi WhatsApp, Facebook Messenger an sou weider agesat kënne ginn. Beim nächsten Update vun der App sollt dës Funktioun dann och einfach funktionéieren.

EmoXies kritt een firan

S'inscrivant dans le cadre du «Nation Branding» pour promouvoir le LuXembourg, le comité de coordination Inspiring Luxembourg avait pris l'initiative de développer des pictogrammes fixes et animés reflétant les différentes facettes du Grand-Duché et du mode de vie luxembourgeois. Mise en ligne il y a 3 mois, l'application a jusqu'aujourd'hui été téléchargée près de 30.000 fois.

Suite au succès de cette première série et en réponse aux 650 propositions du grand public pour de nouveaux EmoXies suite à un appel d'idées, 20 nouveaux pictogrammes emblématiques du Luxembourg sont dorénavant disponibles. La couronne et le Palais grand-ducal, ainsi que le lion rouge font désormais partie de la famille des EmoXies. S'y ajoutent également de nouveaux pictogrammes portant sur la Maus Ketty, le Schiessentümpel, le funiculaire, la Rieslingspaschtéit et bien d'autres.

Loin d'être achevé, le projet est voué à être enrichi au fur et à mesure grâce aux suggestions du public, afin de permettre un développement graduel de nouveaux sets d'EmoXies.

Un clavier spécial EmoXies pour faciliter le partage

Après le lancement de l'extension pour l'application iOS «iMessage» au mois d'août 2018, un clavier dédié aux EmoXies a été développé permettant désormais de partager les pictogrammes directement à partir des différentes applications de messagerie instantanée telles que WhatsApp, Facebook Messenger, etc. La mise en place de ce clavier s'effectue par le téléchargement ou par une mise à jour de l'application, permettant d'accéder aux instructions d'installation qui s'afficheront automatiquement.

La nouvelle série d'EmoXies ainsi que le nouveau clavier dédié aux EmoXies sont désormais disponibles via la mise à jour de l'application intitulée EmoXies, sur les plateformes iOS et Android. Les nouveaux pictogrammes peuvent aussi être téléchargés via le site Internet https://www.emoxies.lu.