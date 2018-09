X

Um Punkt 12 Auer war et souwäit, do gouf dat alleréischt Béierfaass mat 2 Schléi vum Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter ugezaapt. Déi éischt Maass war fir de bayresche Ministerpresident Mark Söder (CSU), dee sech de Béier bei 12 traditionelle Knupperten virun der Bavaria schmaache gelooss huet. Vun deem Ament un, gouf de Béier op der ganzer Theresienwiese och schonn zerwéiert, um 9 Auer war d'Oktoberfest scho fir d'Leit opgaangen.Bis zu 11,50 10,95 Euro kascht eng Maass Béier (1 Liter), ëmmer hin 0.45 Cent méi am Verglach mam Joer virdrun. Do war de Präis just ëm 25 Cent geklommen.Schonn d'lescht Joer goufen d'Sécherheetsbestëmmunge verschäerft mat zousätzlechen Ofspärungen a Barrikaden. Dëst Joer suerge sougenannten "Super-Recogniser" fir nach méi Sécherheet. dës Leit kënne sech Gesiichter vu Verdächtege besonnesch gutt mierken a si ënnert de Visiteuren erëmerkennen. Si wäErte selwer um Terrain ënnerwee sinn a sech och nach d'Iwwerwaachungsbiller ukucken, déi dëst Joer vun am Ganzen 47 Kamerae kommen. Dat sinn der 10 méi wéi dat Joer virdrun.Bis de 7. Oktober gi ronn 6 Millioune Leit erwaart. Ronn 600 Policebeamten an e puer honnert Mataarbechter vu Sécherheetsfirmen sollen op den 16 Festdeeg present sinn.D'Oktoberfest, dat dat gréisste Volleksfest op der Welt soll sinn an op der ganzer Welt nogemaach gëtt, zitt jo och all Joer ganz vill Lëtzebuerger op München, de Weißwurstäquator ... oans, zwoa, gsuffa!