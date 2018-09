X

Mat deene ville faarwege Lampionen, klassesch Motiver wéi och Draachen an exotesch Déieren, anenger ganzer Rëtsch musikalesche Performancë souwéi Theater-, Konscht- an Danzspektakelen war et eng gelongen 11. Editioun vun der Nuit des Lampions zu Wolz, organiséiert vu Cooperations.De Liichtspektakel zitt schonn zanter Joren dausende Visiteuren un a gehéiert zanter der Grënnung am europäesche Kulturjoer 2007 zu engem vun de wuertwiertlechen Highlights zu Lëtzebuerg.