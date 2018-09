Eis Journalisten hänken hiren Job fir een Dag un den Nol an dauchen an e frieme Beruff an.

"En Dag am Liewe vun... enger Wënzerin" (26.09.2018) Eis Journalisten hänken hiren Job fir een Dag un den Nol an dauchen an e frieme Beruff an.

"Een Dag am Liewe vun ..." heescht eis nei Serie am Magazin, bei där sech dës Kéier d’Isabelle Henschen als Wënzerin beweist.

Anstatt um Kierchbierg huet säi Moien um 7.15 Auer zu Mäertert ugefaangen. Mat Eemer a Schéier ausgerëscht, ass et fir hat an d’Wéngerte gaangen. Fir d’Isabelle eng Première, well hat huet nach ni bei der Lies op der Musel gehollef.

Agewisen an den Alldag vun engem Wënzer gëtt hat vum Tom Péitry. Hien ass mat senge 25 Joer, de jéngsten haaptberuffleche Wënzer vun Domaine Vinsmoselle.

Ee ganzen Dag laang huet hat déi verschidden Aufgabe misste selwer léisen, vun der Recolte, iwwert Trakter fueren an d’Drauwen an der Kellerei ofliwweren.

Wënzerin sinn, bedeit während der Lies, fréi opstoen an de ganzen Dag dobaussen an der Natur schaffen. Den Dag, wou d’Isabelle konnt an den Job eraschnupperen waren et 27 Grad dobaussen a bloen Himmel. Eng Chance, well d’Wënzer schaffe bei egal wéi engem Wieder an der Recolte dobaussen.