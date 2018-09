D'Dikrecher Hotelschoul huet, wat d'Ausbildung an der Gastronomie ugeet, e grousse Schrëtt no vir gemaach.

D'Hotelschoul vun Dikrech beim Ducasse zu Paräis (26.09.2018) D'Dikrecher Hotelschoul huet, wat d'Ausbildung an der Gastronomie ugeet, e grousse Schrëtt no vir gemaach.

© Monique Kater Receptioun an der Residenz vum Lëtzebuerger Ambassadeur zu Paräis De Chef Alain Hostert. « ZréckWeider »

© Monique Kater

Also wann ee vun den Dikrecher nervös war, war hien et...de Chef Alain Hostert! Hien huet mat senge Schüler fir deen aneren Chef gekacht, och Alain, mee ebe mat Ducasse hannendrun. Den Alain Ducasse sot Jo zu enger Zesummenaarbecht mat der Dikrecher Hotelschoul, an dat heescht, dass Couren aus dem Programm vun "Ducasse Education" op Dikrech kommen.D'Couren sinn op fir Enseignanten, Schüler, an den Horesca Secteur, fir d'Formation Continue. D'Zesummenaarbecht soll de Schüler konkret eppes bréngen, fir hir Zukunft, Striewen no Excellence, nenne se dat zu Dikrech. 3 Deeg Formation Continue, 5 Platen den Dag.Fir 2019 stinn 2 Master Klassen um Programm, grad ewéi eng Formatioun fir direkt nom Schoulofschloss.