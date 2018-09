Fotokëschte ginn et schonn Éiwegkeeten, elo kennt den Trend zu Lëtzebuerg awer vill méi op an se si mëttlerweil bal e Muss op all Feierlechkeet. Zu Lëtzebuerg ginn et der scho puer, et ass hei awer definitiv nach net sou verbreet wei z.B. an den USA wou dei sougenannten "Photobooth" den absoluten "must have" ass.