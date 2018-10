Zu Déifferdeng goufen 11 Bushaisercher kreativ verkleet (01.10.2018) Mir hunn eis d’Haisercher méi genau ugekuckt an hunn de Gewënner vum Concours, d'Maison Relais vu Lasauvage, iwwerrascht.

Wien a leschter Zäit zu Déifferdeng mam Bus ënnerwee war, deen huet villäicht säi blot Wonner erlieft. Ganzer 11 Bushaisercher waren am Kader vun engem Concours vun der Gemeng kreativ verkleet ginn.

Waarden ass am Allgemengen net onbedéngt dem Mënsch seng Liiblingsbeschäftegung. Wéini kënnt de Bus, wat maachen an Tëschenzäit, ma Déifferdeng hat d'Iddi vun den Iddien. Mir verschéineren eis Bushaisercher an dëst direkt a Form vun engem Concours

Et huet och net laang gedauert, ganzer 11 Gruppen hunn um Concours deelgeholl, Déifferdeng hat domadder fir eng kuerz Zäit déi schéinste Bushaisercher zu Lëtzebuerg, esou huet dann och dee kreatiivste gewonnen, hei war et d'Maison de Relais vu Lasauvage.

D'Resultat léisst sech weisen, d'Iddi vun hirer Hex am Haischen huet direkt mat der Geschicht vu Lasauvage ze dinn, esou huet och all Kand säin Deel bäigedroen.

De Voting ass iwwer Facebook gelaf, wien déi meeschte Liken hat, huet gewonnen. Et bléift weiderhi spannend. D'Gemeng schenkt de Gewënner eng Rees an een Erliefnes-Park. Wou et genee higeet, dat ginn d'Kanner eréischt an nächster Zukunft gewuer.