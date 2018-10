Wousst Dir wat e Loft-Schëff ass? En Airship, den Ament vläicht nach net esou bekannt, mä et gëtt e Mann hei am Land, deen dëst ännere wäert.

Am Airship iwwer Lëtzebuerg (03.10.2018) De Carlo Arendt war soss am Ballon ënnerwee, elo ass hien an d'Loft-Schëff geklommen.

De Carlo Arendt, bekannt aus dem Ballon-Sport, flitt elo och mat engem Loft-Schëff ronderëm. Wat dat genee ass a wat fir een Opwand, de Philippe Dondelinger war mat dobäi.

Et ass keng Spillsaach, déi een direkt benotze kann, nee, fir unzefänken gëtt et meeschtens ëmmer nach e bësse ze schaffen. Duerno kann ee genéissen. De Carlo flitt zanter kuerzem mat engem sougenannte Loft-Schëff ronderëm.

Ugedriwwe gëtt den Airship mat Propangas, deen de Brenner speist. De Motor hannen erméiglecht et, sech no vir ze beweegen. De Carlo flitt schonn éiweg Ballon, huet elo awer och emol Loscht fir säi Wee sëlwer ze bestëmmen a vun A op B ze fléien, ouni dass de Wand bestëmmt wou et higeet, en plus gëtt et engem eng zousätzlech Sécherheet.





Ofgesi vum Pleséier, ginn esou Airshippen awer och agesat fir Monitoring, dat heescht Ëmwelt-Kontrollen vun uewen duerch speziell Kameraen oder fir d'Pollutioun z'iwwerwaachen. Dem Carlo seng Ausbildung zum Fluchschäin gouf him awer duerch seng laangjäreg Erfarung vum Ballon fléien vereinfacht.

A genee dëst erméiglecht et engem, fir säi Wee ze bestëmmen, no 2 Fläschen Propan an iwwer 40 Minutte Vol geet och dëse flotte Fluch op en Ënn. Eenzeg Contrainte bei dësem Sport, et muss een ëmmer am Team fonctionnéieren, eleng wär et onméiglech.

Wie schonn an engem Fliger, Helikopter, Düsen-Jet oder Sportfliger souz, dëst ass definitiv anescht. Wéi et ass, kann een nëmme beuerteelen, wann ee selwer eng Kéier matgeflunn ass.