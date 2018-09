© RTL Télé Lëtzebuerg

D’Journalistin Mady Lutgen, déi bis viru kuerzem d’Lifestyle-Rubrik vun der Revue betreit huet, huet elo hiren eegene Projet lancéiert: "Maddi", en Online-Magazin speziell fir Fraen.



Nodeems si bei enger Kickstarter-Campagne den néidege Budget zesummekrut, gouf maddi.lu d’lescht Woch offiziell lancéiert. Wat waren déi gréissten Herausfuederungen? Op wat dierfen d’Lieserinne sech an den nächste Méint freeën? A gëtt et hei am Land wierklech e Besoin fir esou ee Fraen-Online-Magazin?



De Kënschtler Jacques Schneider ("Kritzelfabrik") huet en neie Projet. Mat #WIN wëllt hien op den Depistage an d’Preventioun vu Broschtkriibs opmierksam maachen. Hie sammelt Selfien, Fotoen, Zeechnungen an Texter, fir déi zu gréissere Collagen zesummenzesetzen.



De Raphael Gindt presentéiert säi "Kamellebuttek". Dat ass en Haus, dat hien zesumme mam Daniel Mac Lloyd restauréiert huet, fir do eng Galerie an Atelieren z’installéieren. De Kamellebuttek soll awer och e kulturell-kreativen Treffpunkt ginn.