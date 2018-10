Nieft dem Mann aus dem Grand-Duché, huet nach ee Mann aus dem Nordrhein-Westfalen an der Gewënnerklass 2 ganz genee 806.018,30 Euro gewonnen. Den Jackpot gouf allerdéngs net geknackt. Domat sinn an der éischter Gewënnklass bis zur nächster Auslousung e Mëttwoch ronn 17. Milliounen am Dëppen.D'Zuelelotterie "6 aus 49" gouf 1955 fir d'éischt ausgespillt. An den Zéiunge mëttwochs a samschdes zu Saarbrécken gëtt, nieft 6 Gewënnerzuelen, eng Superzuel tëscht 0 an 9 ermëttelt. D'Superzuel ass déi lescht Nummer um Schäin. Bei 6 Richtege plus Superzuel ass den Jackpot geknackt. Zanter Juli 2013 ginn et 9 Gewënnerklassen an d'Wahrscheinlechkeet ze wannnen, läit bei 1: 139.838.160.