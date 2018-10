"Monaco Yacht Show" (03.10.2018) Ausgebuchten Luxus Hoteller, prestigiéis Soiréeën, vill flott Fraen. En Happening deen sech nëmmen Monaco erlaben kann...

Monaco: Rendez-vous vun deene Räichen. Eng exzeptionell Konzentratioun vu Luxus. Hei ginn déi leschte Modeller vu Yachten, Luxus Autoen an Hightech-Produiten presentéiert. Virun enger erausgesichter Clientèle.

E Mëttwoch kritt een an der Monaco Yacht Show aneres gebueden ewéi soss. Um Rendez-vous: d'Crème de la Crème.

Dëst Joer war et de "sur mesure", dee gefrot war. Wann ee räich ass, spillt de Präis keng Roll, déi eenzeg Limitt: d'Imaginatioun.

Am Hafe vu Monaco fänkt d'Party mam Sonnenopgank un. Verschiddener kruten net vill bis guer näischt ze schlofen.

Mir kruten d'Autorisatioun, fir mam "Proprietär" en Tour doduerch ze maachen, mam Prënz selwer.

Den Trend geet awer dëst Joer éischter an d'Richtung vun den 100 % elektresche Booter, dëst ass nei, an awer ginn et der ëmmer méi, déi op d'CO2-Emissioun oppassen: vun hiren Jets, hire Yachten an alles, wat domadder ze dinn huet. Fir d'Editioun vun dësem Joer gouf e Boot geéiert, wat an Italien zu Genua gebaut gouf, fir hei extra presentéiert ze ginn.

Mais dëse Rendez-vous ass awer och geduecht, fir senge beschte Clientë Merci ze soen. Dëst ass de Fall bei verschiddene Societéiten, déi zu Lëtzebuerg baséiert sinn, respektiv Banken, déi de Finanzement vun esou Yachte garantéiert.

D'Haapt-Clientë sinn Amerikaner, Inder a Russen. D'Banke finanzéieren dësen auslännesche Clientë 50 bis 80 Prozent beim Kaf vun esou enger Yacht.

Et ginn awer nëmme Yachte vun enger Valeur iwwer 10 Milliounen Euro finanzéiert. Natierlech muss de Client déi néideg Garantië matbréngen. De But ass och, fir de Client ze iwwerzeegen, fir eng Partie vun de Suen an d'Banken zu Lëtzebuerg ze investéieren.

Den Haaptgewënner vun dësem Luxus-Treffen ass a bleift de 4X4 Amphicruiser. E kann op de Stroosse fueren an am Waasser, egal ewéi déif et ass. D'Erfindung kënnt aus England. Säin éischte Client e Lëtzebuerger, deen esouguer seng eegen Insel huet.

E risege Succès fir dës Editioun 2018, wou d'Innovatioun definitiv am Mëttelpunkt stoung ...