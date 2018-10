© ColourPop Cosmetics / Twitter

Bad hair day, däischter Reefer ënnert en Aen oder ee lästege Pickel matten op der Stir, dat ass leider d'Realitéit. Dat sinn déi Momenter, an deenen och eng erwuesse Fra gänz gär emol géif mat enger Mäerche-Prinzessin tauschen. Deem Wonsch kënnt een elo e gutt Stéck méi no: Mat der neier Disney-Make-Up-Kollektioun vu ColourPop Cosmetics.D'Beauty-Label vu Los Angeles huet sech 6 Prinzessinnen aus klassesche Märercher erausgesicht an déi passend Kosmetik-Produiten entworf. Dat heescht vun elo un, kann ee sech d'Aen an d'Lëpse schminke wéi d'Arielle, d'Belle, d'Jasmin, d'Schneewittchen, d'Cinderella an d'Tiana.Et huet een de Choix tëscht am ganze 18 Produiten an enger ofgestëmmter Verpackung , entweder eenzel oder am Set an dat scho vu 4 Euro un. Bestelle kann ee bei ColourPop selwer, déi hire Make-Up weltwäit verschécken. Bei engen Akafswäert vu 40 Euro un, souguer ouni extra Fraisen.