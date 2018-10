De Livestream vun der Tëlee

Den Dan Courte ass eigentlech Schoulmeeschter. A senger Fräizäit rappt hien. Ënnert sengem Kënschtlernumm "LeDé Milestone" bréngt hien elo säin neisten Album eraus. "Delta" gëtt nächste Freideg am Lenox Club op der Gare presentéiert. Wat beim LeDé sengem neiste Wierk opfält: hien huet seng Texter alleguerten op Lëtzebuergesch geschriwwen.



De Romain Girtgen huet déi lescht dräi Joer vill Zäit op der Rouder Bréck verbruecht. Am Optrag vum Fonds du Kirchberg huet den CNA-Fotograf d’Ëmbauaarbechten dokumentéiert. D’Resultater dovunner ginn elo an engem Buch ("Pont Grande-Duchesse Charlotte 2015-2017") an op enger Expo am Hollerecher LUCA presentéiert.



De Grigorij Richters mécht sech Suergen ëm d’Kanner a Jugendlecher, déi nach ëmmer an de griichesche Flüchtlingslager liewen. Fir déi europäesch Politik op hiert Schicksal opmierksam ze maachen, huet hien d’Aktioun "1 Million Steps for Refugees" an d’Liewe geruff. Hie wëllt zu Fouss vu Paräis via Bréissel op Berlin trëppelen.