© Tom Jean

D'Oktoberfest vun de Frënn vun Csokakö, mat ë.a. Gäscht aus Ungarn, war nees e volle Succès. De Käpt'n Ändä, de Matrous K1000, d'Lisa an d'Hüette Sharon a Susana hunn nom passende Kascht fir Bommestëmmung gesuergt an duerno huet den DJ Leo Party gemaach bis an déi fréi Moiesstonnen.Fotoen: Tom Jean