E Liewen ouni Auto: Eng RTL-Journalistin mécht den Test! (16.10.2018) Kéint dir Iech e Liewen ouni Auto virstellen? Wëssend datt et hei zu Lëtzebuerg esouvill Autoen pro Awunnerzuel gëtt ewéi soss néierens an der EU: wuel net! Den Auto ass fir eis e Statussymbol. En ass kamoud! Et ass ee flexibel dermatt, selbstänneg, an den Trafic huele mer a Kaf! Mä de Problem op de Stroossen gëtt ëmmer méi grouss an dofir sinn d'Fuerderungen vun de Bierger un d'Politik och ganz grouss! Mä d'Fro vläicht ëmgedréint gestallt: wat géif dir maachen fir datt et op eise Stroossen besser rullt? Ëmklammen op den ëffentlechen Transport? Dat maachen hei am Land leider déi mannsten, aus diverse Grënn, ma vriop a vrun allem fannen déi meescht den Auto einfach méi praktesch. Wéi ëmständlech d'Liewen ouni déi eege 4 Rieder ass, dat wollt eis Journalistin Deborah Ceccacci dann awer selwer erausfannen an huet dofir Auto géint Bus ëmgetosch. E Liewen ouni Auto, an eisem Top Thema!

Mä wisou eigentlech? Ass d’Liewen ouni Auto wierklech esou ëmständlech? Mir hunn den Test gemaach!

Néierens anescht an der europäescher Unioun ginn et esouvill Autoe pro Awunnerzuel ewéi hei zu Lëtzebuerg. Iwwer 400.000 Autoen zirkuléieren op eise Stroossen an dat si just déi Autoen, déi hei zu Lëtzebuerg ugemellt sinn! Do derbäi komme jo nach déi sëlleche Frontalieren an all déi Leit, déi op Duerchrees sinn. Kee Wonner also, datt eis Stroosse komplett iwwerlaascht sinn an d’Mobilitéit eng vun de gréisste Suerge vum Bierger ass.

Grad an de leschte Woche vum Walkampf war dann och grad dat Thema eent vun de meescht diskutéierten. D’Fuerderungen un d’Politik si grouss, fir dee Problem an de Grëff ze kréien. Mä d’Fro vläicht ëmgedréint gestallt: Wat géift Dir maachen, fir d’Situatioun op eise Stroossen ze verbesseren? Géingt Dir vun Iech aus an Ärer aktueller Situatioun op Ären Auto verzichten?







Wisou ass en Ëmdenken a punkto ëmklammen op den ëffentlechen Transport hei am Land esou schwiereg? Ass den ëffentlechen Transport wierklech esou ëmständlech? Eis Journalistin d’Deborah Ceccacci wollt et selwer erausfannen an huet dofir de Selbstversuch gemaach: E Liewen ouni Auto. 3 Deeg laang huet et Auto géint Bus an Zuch ëmgetosch, a wat et dobäi erlieft huet, huet et selwer mat der Kamera dokumentéiert.