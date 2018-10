© afp

2019 wäerten dann an der Casting-Show Deutschland sucht den Superstar nieft dem Pop-Titan Dieter Bohlen de fréieren DSDS-Gewënner Pietro Lombardi an de Sänger Xavier Naidoo setzen, dat nodeems de Musek-Produzent Mousse T. e September annoncéiert hat, e géing net méi an der Jury setzen.De Bohlen huet de Xavier Naidoo e Mëttwoch bei "Punkt 12" annoncéiert. Den däitsche Sänger huet och schonns Erfarung a Saache Casting-Show, well hie war schonns 3 Staffele laang bei der Sendung "Sing meinen Song" an 2 Staffele bei "The Voice of Germany".