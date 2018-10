© AFP

En Donneschdeg heft déi Maschinn of, déi mat 19 Stonnen dee längsten Nonstop-Vol vun der Welt ubitt, an zwar vu Singapur op New York. En absolutte Rekord.Fir Singapore Airlines ass de Laangstrecke-Vol net nei, et gouf awer eng Paus vu 5 Joer bis déi nei Maschinnen disponibel waren. Am Ganze 7 Fligeren vum Typ Airbus A350-900ULR hat déi südostasiatesch Fluchgesellschaft bestallt, fir hiren Nonstop-Vol nees unzebidden.Fir et de Passagéier u Bord esou bequem wéi méiglech ze maachen, gëtt et net nëmme just 2 Klassen - 67 Sëtzer an der Business Class an 94 an der Premium Economy Class - och d'Sëtzer si méi breet an et gëtt méi Beefräiheet. Mat u Bord vun der grousser Maschinn, sinn net just 2, mä 4 Piloten. Fir de Clienten nach en Extraservice unzebidden, schafft d'Airline mat engem bekannten US-Wellness-Resort zesummen. Um Menü stinn nieft Scampien och Bio-Poulet an Zucchini-Nuddelen, schounend preparéiert mat wéineg Salz an Zocker, dofir awer mat vill Kurkuma a Fenchel.Wie mat de proposéierte Platen näischt ufänke kann, ka sech einfach de Service "Book the Cook" dobäibuchen. Deen Ament kann de Client sech 24 Stonne virum Vol entweder Homard, Steak oder e Burger bestellen.Fir dass et net langweileg gëtt, kann ee sech speziell WiFi-Package kafen, 30 Megabyte kréie Business-Cliente fir näischt. Donieft sinn esou vill Filmer disponibel, dass ee sech wärend 1.200 Stonnen, respektiv 7 Woche laang virum Bildschierm kéint sëtzen.Vum 18. Oktober un zirkuléiert de Vol vu ronn 16.000 Kilometer all Dag vu Singaur op New York.