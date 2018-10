© AFP

Fënnef Méint, nodeems sech de Prënz Harry an déi amerikanesch Actrice Meghan Markle d'Jo-Wuert ginn hunn, bestueden sech um Freideg déi britesch Prinzessin Eugenie an hire laangjärege Frënd Jack Brooksbank. D'Hochzäit ass wéi scho beim Prënz Harry an der George's Chapel zu Windsor.Sou eng grouss Mediepresenz wéi am Mee gëtt déi Kéier allerdéngs net erwaart. Déi 28 Joer al Eugenie ass d'Duechter vum Prënz Andrew an deem senger Ex-Fra Sarah Ferguson. D'Cousine vum Prënz William ass d'Nummer 9 an der britescher Trounfolleg. Si steet besonnesch wéinst deenen héije Käschten fir hir Hochzäitsfeier an der Kritik. Iwwer 2 Milliounen Euro goufen eleng an d'Sécherheet ronderëm d'Festivitéiten investéieren, déi de Steierzueler muss droen.

Eng Hochzäit mat secke Reegelen

Am ganze sinn 850 Gäscht invitéiert a fir dass dësen Dag fir d'Koppel och tatsächlech soll perfekt ginn, hu si de Leit mat der Invitatioun direkt a komplette Verhalens-Kodex matgeschéckt.D'Prinzessin Eugenie ass déi eenzeg aus der Royal-Family, déi e perséinlechen Instagram-Account huet. Si wëll um Dag vun hirer Hochzäit awer net eng eenzeg Fotoe dorop entdecken. Also mussen d''Handyen an d'Fotoapparater doheem bleiwen.Kaddoe fir d'Koppel sinn um Schlass Windsor net erwënscht. Déi sollen d'Invitéen am Büro vum Prënz Andrew am Buckingham Palace ofginn. Fir déi weiblech Gäscht heescht et hir Posche fir an d'Kierch dobaussen ze loossen. Och déi sinn net erlaabt.Egal ob Robbie Williams, säi Meedchen Teddy vu 6 Joer, dat ee vun de Blummemeedercher ass oder den Hochzäitstenor Andrea Bocelli: All Invité muss seng Identitéit confirméiert kréien an eréischt duerno dierf en an de Bus klammen, fir bei d'Kapell eskortéiert ze ginn. Zäit dofir ass tëscht 9.30 an 11 Auer.Wärend der Zeremonie ass et net erlaabt op d'Toilette ze goen. Dat muss een da scho virdrun erleedegt hunn.

Oflaf

D'Zeremonie an der Kierch ass um 12 Auer an dauert eng gutt Stonn. Duerno gëtt déi frësch bestuete Koppel virun der Kapell erwaart, wou si sech och den éischten offizielle Kuss wäerte ginn. Am Uschloss ass eng Faart an der Hochzäitskutsch duerch d'Stroosse vu Windsor geplangt an um 13.30 Auer gëtt d'Koppel bei der Queen um Schlass Windsor erwaart.