Eng WG fir Senioren (12.10.2018) An engem Projet zu Konsdref soll elo elo eng "Participativ-Senioren-Wunngemeinschaft" entstoen.

D'Wunnenge solle spéider tëscht 80 an 100 Meter Carré grouss sinn an et sollen der bis zu 8 um Terrain entstoen. Dës wieren och Altersgerecht, wëll soe mat Lift am Haus an och zougänglech fir Rollstill. Ma iwwert de Käschtepunkt vun esou engem Projet ass aktuell nach näischt Konkretes gewosst, ma et dierft a sollt awer net méi deier ginn, wéi d'Präisser um Maart.Nieft Konsdref ginn et nach ähnlech Projeten zu Luerenzweiler an am Pafendall.