De Jan Berlo an den Alex Rollinger sinn e Freideg den Owend am Live! d'Invitéen.

© RTL Télé Lëtzebuerg

En Donneschdeg war den internationalen Dag vum Coming Out. De Jan Berlo koum virun 21 Joer als Meedchen op d’Welt. Hien huet dunn awer decidéiert, als Jong respektiv Mann wëllen ze liewen. Säi Coming-Out bei senger Famill a bei senge Kollege wier gutt verlaf. Hien hëlt am Moment Hormoner a wëllt sech an engem Joer enger éischter Operatioun ënnerzéien.



Den Alex Rollinger lieft a schafft als Lëtzebuerger zu Tréier. Hie ass Responsabel fir de SCHMIT-Z, den Tréierer LGBT-Zentrum, deen an dësen Deeg säi 25. Gebuertsdag feiert. Wat huet sech an deene 25 Joer gesellschaftlech verännert? A wéi gesäit hien déi rezent politesch Tendenzen, déi beispillsweis d’”Ehe für alle” erëm ofschafe wëllen?

Den 19. Oktober kënnt am Live! op der Tëlee ee Superjhemp spezial.