D'Iddi zu dëser Aktioun koum vun engem Dokter, deen zesumme mat de Responsabele vun der Stad d'Aktioun an d'Liewe geruff huet. Säin Argument ass, datt d'Leit méi Sport solle maachen, well de Mënsch ebe geduecht ass, fir sech ze beweegen.Den Aussoe vum Dokter Pinero no si vun de 40.000 Awunner, déi an der Stad liewen, der ëm déi 9.000 Iwwergewiichteg, weider 3.000 si fettleiweg.All déi Leit, déi um Programm deelhuelen, ginn individuell betreit a beroden an et gëtt zesumme gekuckt, wéi een am beschten op säin idealgewiicht kënnt an esou och de Risiko vu chronesche Krankheete reduzéiert.Eng vun de Leit, déi matmaachen, ass d'Maria Teresa Rodriguez, déi zanter Mäerz vun 82 op 70 Kilo erofkomm ass. Si geet elo all Dag mat Frënn lafen a ka souguer Freides erëm danze goen, well d'Been net méi esou wéi dinn. Ronn 90 Minutte Sport mécht déi 55 Joer al Fra all Dag.Ma net nëmme vill Awunner maache bei dëser Aktioun mat, och 18 Restaurante leeschten hire Beitrag. Si hunn hir Kaart verännert a bidden elo eng méi gesond Kichen un.Well et awer net einfach ass, fir erwuesse Leit vun dësem System z'iwwerzeegen, ginn och d'Kanner mat abezunn. Si solle vu klengem u geléiert ginn, fir op e méi gesonde Liewensstil opzepassen. Och si ginn duerch e spezielle Programm motivéiert, fir all Dag eng Hallefstonn Sport ze maachen.