De ganzen Dag iwwer konnten Intresséierter op der "Game On" an der Schungfabrik zu Téiteng Gesellschaft- a Videospiller entdecken a spillen.

“Game On”: Al an nei Spiller entdecken (13.10.2018) De ganzen Daag iwwer konnten Intresséierter op der "Game On" an der Schungfabrik zu Téiteng Gesellschaft- a Videospiller entdecken a spillen.

© Frank Elsen/RTL © Frank Elsen/RTL © Frank Elsen/RTL © Frank Elsen/RTL © Frank Elsen/RTL © Frank Elsen/RTL © Frank Elsen/RTL © Frank Elsen/RTL © Frank Elsen/RTL © Frank Elsen/RTL © Frank Elsen/RTL © Frank Elsen/RTL © Frank Elsen/RTL « ZréckWeider »

Op der "Game On" konnt een ënnert anerem 25 Spill-Nouveautéiten entdecken a sech mat Leit aus dem Secteur austauschen. Bei deene ville Spiller kann een dann och mol séier den Iwwerbléck verléieren. Out sinn déi klassesch Gesellschaftsspiller awer net. Trotz deene villen Appen a Computerspiller, entwéckelt sech de Secteur zënter de leschte Jore ganz gutt, esou déi Responsabel. D'Gesellschaftsspiller sinn iwwregens an de leschte Jore besser ginn, well d'Lëtzebuerger an déi auslännesch Createuren ëmmer nees mat neien Iddien iwwerraschen.

De ganzen Dag iwwer goufen ënnert anerem Turnéier mat Puzzelen a Kaarten organiséiert. Donieft, kruten déi intresséiert Leit gebrauchten a nei Gesellschaftsspiller ugebueden. An och Lëtzebuerger Spillcreateure ware mat hire Spiller präsent. De Christian Kruchten huet z.B. bis ewell eng 10 Spiller op de Marché bruecht.

Op der "Game On" gouf awer och den E-Sport nach méi promouvéiert. De Prinzip ass einfach: Op d'mannst zwou Persoune musse bei Computer-oder Videospiller géinteneen untrieden. Den E-Sport ass ënnert anerem bei Jonker immens beléift.

Weltwäit zitt den E-Sport iwwer 150 Milliounen Notzer un. Rezent huet sech de Secteur virun allem am asiateschen Raum staark verbreet. Zum Beispill zéien E-Sport-Turnéier Spiller mat Präisgelder a Milliounenhéicht un. Kritiker behaapten awer, datt den E-Sport keng richteg Sportaart ass, well sech d'Spiller net kierperlech beweegen.