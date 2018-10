Snap-Crap-App zu San Francisco / Reportage Bob Konsbruck



Exkrementer vu Mënschen, déi op der Strooss leien. Mat Snapcrap, e klengen Hallo Richtung Snapchat, mécht een eigentlech nëmmen eng Saach: Wann een e Kéipchen op der Strooss gesäit, mécht een eng Foto an et schéckt een déi, zesumme mat de GPS-Daten, un déi zoustänneg Autoritéit.Eng Poop-Patrol, am Moment si se zu 6, mécht sech dann op de Wee, fir ze botzen. Kléngt e bësse witzeg, mä de Problem ass seriö a scho bal dramatesch.Wat ass genee lass zu San Francisco?D'Stad ass an de leschte Joer ëmmer méi deier ginn, fir ze wunnen. En Appartement mat enger Schlofkummer kascht am Duerchschnëtt 2.500 Euro Loyer de Mount, dat ass méi wéi duebel sou vill wéi déi amerikanesch Moyenne. Wëllt heeschen, ëmmer méi Leit kënne sech keng Wunneng méi leeschten. Dobäi kënnt och nach de Silicon Valley mat sengen Internet-Millionäre, wéinst deenen erlieft d'Stad e Konstruktiouns-Boom.Dat bréngt mat sech, datt d'Strummerten ëmmer manner Plaze fannen, fir z'iwwernuechten, do wou bis elo näischt stoung, gëtt well gebaut. Leider gëtt d'Zuel vun de Sans-Abrisen och ëmmer méi grouss, am Moment schwätzt ee vun ongeféier 7.000 Persounen.A wat huet dat alles mat den Exkrementer ze dinn? Well d'Zuel vun ëffentlechen Toiletten erofgeet a well vill Bistroen a Restauranten nëmmen nach Clienten op hir Toilette loossen, fannen d'Leit vun der Strooss och ëmmer manner Plaze fir sech z'erliichteren.D'Stad an hir Awunner hunn et verpasst, dem Problem d'Stir ze bidden, ganz am Géigendeel, den Ëmgang mat de Leit ouni feste Wunnsëtz gëtt schaarf kritiséiert a wier den Ausléiser vun der Kris mat den Exkrementer.D'Iddi vun der Snapcrap Applikatioun ass gutt, ob se de Problem zu San Francisco léisst, ass déi aner Saach.