Schonn an der éischter Emissioun vun der neister "Bauer sucht Frau"-Staffel gëtt et Sträit. De Bauer Guy vu Lëtzebuerg huet sech "friem" verkuckt.

© RTL.de

E Méindeg den Owend geet et an eng nei Ronn bei der 14. Editioun vun der Kuppel-Sendung "Bauer sucht Frau". Ma scho bei der éischter Emissioun gëtt et ee klenge Skandal.De Bauer Guy vu Lëtzebuerg huet seng 3 auserwielten Dammen op dat traditionellt "Scheunenfest" invitéiert, ma fir kee vun deenen 3 klappt dem Lëtzebuerger säin Häerz méi séier. Ganz am Géigendeel, hie léisst seng Dammen souguer lénks leien. Verkuckt huet hei sech nämlech an d'Auserwielte vum Bauer Claus.Déi fir de Guy bestëmmten Dammen stellen hire Bauer zu Rieds, ma deen mengt just seng nei Fra wëlle mat op säin Haff ze huelen.